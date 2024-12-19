Прямая линия с Путиным в этом году длилась около 4,5 часов

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» длилась 4 часа 27 минут. Президент России ответил на важные вопросы граждан и журналистов.

В 2023 году эфир длился 4 часа и 4 минуты. Самый долгий разговор президента с гражданами состоялся в 2008 году — он длился 4 часа 40 минут.

Глава государства коснулся множества социальных тем, в том числе выплат участникам СВО, проблем молодых семей с получением ипотеки, действий мошенников на территории России. Говорили об экономике, внешней политике, а также о возможности переговоров с Украиной. К мероприятию допустили и представителей СМИ из зарубежных стран, что подчеркивает значимость события и интерес к нему со стороны мирового сообщества.

Помимо видеовопросов граждане могли присылать свои обращения, которые транслировались на большом экране в Гостином дворе. Некоторые из них активно распространили в СМИ.

Например: «Почему бы для поднятия демографии в России не разрешить многоженство?», «Чей портрет висит у вас в кабинете?». Некий россиянин даже умудрился сделать предложение своей девушке во время прямой линии с Путиным: «Катя, я знаю, что ты это видишь! Выходи за меня!». А Рифат Маратович попросил президента подарит ему на Новый год левую заднюю дверь автомобиля, в котором появилась вмятина.