Присяжные рассмотрят дело охотников после гибели подростка в Кузбассе

Крапивинский районный суд Кемеровской области удовлетворил ходатайство защиты о рассмотрении присяжными дела о незаконной охоте, во время которой погиб подросток, сообщает СтальМедиа .

Трагедия произошла 30 мая 2026 года в Крапивинском муниципальном округе. По материалам следствия, обвиняемые отправились охотиться на бобров без необходимых разрешений.

Охотники использовали оружие с тепловизором и выследили цель в темноте. Один из фигурантов вышел из машины и выстрелил в сторону силуэта. Пуля попала в голову подростку, оказавшемуся на линии огня. Он скончался на месте.

На предварительном слушании адвокат одного из обвиняемых попросил передать дело коллегии присяжных. Суд согласился, сообщил объединенный пресс-центр судов Кузбасса. Отбор кандидатов в присяжные назначен на 29 октября 2026 года.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.