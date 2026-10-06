Друг спрятал технику и сбежал: уфимец загадочно погиб при катании на гидроцикле

Семья погибшего жителя Уфы пытается добиться объективного расследования смертельного инцидента на гидроциклах. После него ключевой участник событий скрыл следы и покинул Россию, сообщает Telegram-канал Baza .

Незадолго до трагедии мужчина опубликовал видеозапись катания по озеру Теплое в компании своего приятеля. Дальнейшие события развивались трагически. По версии родственников погибшего, друг на высокой скорости протаранил его гидроцикл. От полученных многочисленных переломов тот скончался прямо на месте аварии.

Несмотря на то, что виновник самостоятельно вызвал экстренные службы, до их прибытия он отогнал и спрятал оба гидроцикла, после чего сбежал. Спустя трое суток молодой человек все же пришел в Следственный комитет, объяснив временное исчезновение рекомендацией своего юриста, и дал показания в статусе свидетеля.

Согласно его версии, погибший сам спровоцировал столкновение опасным обгоном и резким маневром. Однако родственники указывают на явное несоответствие. Удар пришелся на правую сторону техники, тогда как фатальные повреждения зафиксированы на левой стороне тела погибшего.

Близкие уфимца заявили, что виновник пытался откупиться деньгами в качестве извинений, а его представитель и вовсе предлагал выставить погибшего нетрезвым виновником ДТП.

В настоящее время молодой человек, по сведениям окружения, выехал в Грузию. Из-за этого семья погибшего опасается ухода виновного от ответственности. Родственники подают иск в суд, чтобы добиться выплат на содержание матери и шестилетней дочери погибшего.

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