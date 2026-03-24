В Домодедове 23 марта стартовал «Месяц чистоты и порядка»

Оперативное совещание прошло 23 марта в городском округе Домодедово под руководством главы Евгении Хрусталевой. Участники обсудили старт «Месяца чистоты и порядка», ямочный ремонт дорог и запись детей в первый класс, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Начальник управления ЖКХ Кирилл Лях сообщил, что по распоряжению министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области на этой неделе в округе начинается «Месяц чистоты и порядка». За отчетный период зафиксировано 12 случаев несанкционированного сброса отходов. Ориентировочная сумма штрафов составила 120 тыс. рублей.

Генеральный директор ООО «Благосервис» Аршак Давтян рассказал о ямочном ремонте.

«На обработку улично-дорожной сети израсходовано более 50 кубометров песко-соляной смеси и реагентов. Выполнен ямочный ремонт холодным асфальтом на площади 45 квадратных метров», — пояснил Давтян.

Он добавил, что с 17 марта коммунальные службы перешли на весенне-летний режим работы. Началась очистка остановок от вандальных надписей и замена стекол, на этой неделе на линии выйдет уборочная техника.

Начальник управления строительства и городской инфраструктуры Валерий Трифонов сообщил о завершении технологического присоединения и вводе в эксплуатацию линии наружного освещения протяженностью более 2 км вдоль дороги от трассы Заболотье до территории КП «Мирный». Также подготовлена документация для установки освещения на автостоянке у дома № 12 по улице Современников.

Начальник управления образования Елена Болмазова напомнила, что на этой неделе стартовала запись в первый класс для детей, проживающих на закрепленной территории. В 2026 году прием заявлений начался на неделю раньше и пройдет в два этапа.

Кроме того, текущая неделя — последняя для подачи девятиклассниками заявлений на выбор экзаменов в рамках ОГЭ. 28 марта в округе состоится муниципальный этап конкурса «Секреты дружного класса».

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.