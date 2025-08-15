В доме миллиардера Семина рядом с особняком Киркорова нашли нелегальный хостел

В сгоревшем доме рядом с особняком Киркорова жили нелегальные мигранты

Роскошный дом с колоннами и большими окнами, расположенный по соседству с резиденцией известного певца Филиппа Киркорова, оказался местом укрытия для мигрантов. После отъезда владельца-миллиардера Алексея Семина из России здание оставалось без надзора несколько лет, сообщает Mash .

Предварительно известно, что иностранцы самовольно заселились в пустующий особняк около пяти лет назад. Они приспособили подвальное помещение под жилье, организовав там самодельные комнаты, нелегально подключили коммуникации и забили досками оконные и дверные проемы.

15 августа в здании особняка произошел пожар. Все это время дом постепенно приходил в упадок, пока иностранные жильцы обустраивали там свой неофициальный хостел на обширной территории некогда элитной недвижимости.

Ранее сообщалось, что площадь пожара рядом с особняком Киркорова достигла площади в 600 квадратных метров. На месте работали спасатели, которые не позволили пламени перекинуться на дом звезды российской эстрады.

Алексей Семин является основателем корпорации ASG, который в настоящее время живет во Франции. В 2013 году он купил 12 заброшенных усадеб в России с намерением их реставрировать, однако позже покинул Россию, оставив свои проекты нереализованными.