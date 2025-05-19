В Доме культуры имени Косякова состоялся финал конкурса «Голос Шатуры»

На сцене Дома культуры имени Косякова выступили финалисты проекта «Голос Шатуры». Из 60 исполнителей до заключительного этапа дошли 25. Среди финалистов есть как профессионалы, так и любители, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Екатерина Войнюш, в год 80-летия Победы, как и многие участники, выбрала песню о войне. Девушка закончила музыкально педагогический колледж. Сейчас в декретном отпуске. Екатерина воспитывает двух маленьких дочерей. По жизни идет с музыкой.

«С самого детства я пела, потому что для меня это было интересно. Потом меня мама отдала в музыкальную школу. Сцена, эмоции от выступления — это мне очень нравится, это неотъемлемая часть моей жизни, которую мне никогда не захочется потерять», — поделилась финалистка конкурса.

Конкурс показал талантливых людей в Шатуре много. Самой юной участнице 16, самому опытному за 60. Все финалисты были хороши по-своему. Перед жюри стоял не простой выбор. Но сделать его надо было.

«Номера и участники все разноплановые, разного возраста и все очень яркие, динамичные и поэтому жюри, сегодня должны провести колоссальную работу отобрав лучших», — начальник управления культуры и туризма м. о. Шатура Лидия Сапарина.

Первое место в конкурсе завоевала Милена Шишканова студентка колледжа педагогики и искусств. Теперь у нее есть возможность записать радиоверсию песни в студии продюсера Tinyakа.

Гран-при члены жюри присудили Карине Кубатко. Песней «Ты не целуй» она покорила их сердца. Василий Кузьминов, основатель музыкального лейбла «Не Ради Денег» подарил Карине запись песни с продюсированием и возможностью сняться в клипе группы. Главный приз конкурса — поездка в Калининград. Так что Карину ждет путешествие в уникальный город с богатой историей.

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