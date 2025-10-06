В Долгопрудном завершили благоустройство сквера Строителей
Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный
Сквер Строителей в Долгопрудном — настоящий зеленый островок на пересечении Лихачевского шоссе и проспекта Пацаева. Теперь сквер стал еще комфортнее. Здесь завершилось благоустройство, которое проводилось в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Выполнены работы:
- ремонт покрытия пешеходных дорожек;
- ремонт плиточного покрытия у памятника строителю;
- установка новых современных лавочек и урн;
- замена старого освещения: установка современных опор с энергосберегающими мощными светильниками;
- замена ограждения по периметру сквера.
Сквер был открыт в августе 2002 года — вместе с установкой памятника «Рабочему-строителю», ставшего коллективным символом уважения к людям труда, созидателям.
Памятник выполнен по инициативе Московского камнеобрабатывающего комбината и передан в дар городу.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.
«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.