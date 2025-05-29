Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

сегодня в 09:20

В Долгопрудном зафиксировано 32 случая укуса клещей с начала сезона

Сезон клещей в этом году стартовал ранней весной. В Долгопрудном уже в апреле была проведена профилактическая обработка зон отдыха от клещей. Тем не менее, случаи их укусов зафиксированы, но получены они не в нашем городе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Всего с 15 марта по 27 мая в Долгопрудненскую больницу обратились 32 человека. Практически все случаи — привозные: из Краснодарского края, Тверской, Владимирской областей, а также Москвы и Подмосковья», — сообщила начальник эпидемиологического отдела Долгопрудненской больницы Ольга Мамаева.

Впереди лето, отдых на природе. Граждан просят помнить о профилактике: перед выходом из дома необходимо обработать открытые участки тела и одежду репеллентами. Если все-таки клещ вас укусил, следует немедленно обратиться в больницу.

Не забудьте и о своих питомцах! Ветеринары напоминают хозяевам домашних животных о необходимости своевременной их обработки специальными средствами от клещей.

Берегите себя, своих близких и любимых питомцев.

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