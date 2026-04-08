В Долгопрудном состоялась ярмарка вакансий

В Долгопрудном прошла ярмарка вакансий — посетители смогли напрямую пообщаться с представителями компаний-работодателей, а также получить информацию о профессиональном развитии. Одним из участников ярмарки стал Сбер. Сотрудники банка рассказали о карьерных возможностях, ответили на вопросы и провели индивидуальные консультации.

«Такие встречи позволяют нам выстраивать прямой диалог с кандидатами. Мы можем не только рассказать о наших возможностях, но и понять, что ждут от работодателя люди. Наша задача — поддерживать соискателей на каждом этапе построения карьеры», — отметил управшяющий Северным отделением Среднерусского банка Сбербанка Михаил Языков.

Участники акции оценили возможность пообщаться с работодателями лично.

«Личное общение с работодателями дает гораздо больше, чем рассылка резюме. Я смог задать конкретные вопросы и узнать, какие навыки сегодня действительно востребованы. Мероприятие оказалось очень полезным», — сказал участник ярмарки Николай.