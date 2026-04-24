В Долгопрудном открыли Парту героя в память об Александре Косцове

Парту героя в честь участника СВО Александра Косцова открыли 23 апреля 2026 года в гимназии № 13 Долгопрудного. В церемонии приняли участие родные бойца, представители администрации, депутаты, общественники, педагоги и ученики, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Александр Косцов отправился в зону спецоперации в августе 2024 года. После окончания девяти классов гимназии он поступил в Авиационный техникум, работал, создал семью и воспитывал сыновей. Осенью того же года он начал службу на территории ЛНР.

Боевые товарищи звали его Косычем. 12 октября Александр погиб при выполнении боевой задачи.

«Александр Косцов — пример для всех, — подчеркнула заместитель главы Долгопрудного Светлана Курсова. — Он, как и все мы, хотел жить, но не пожалел себя ради благополучия родной страны и нашего города. Мы всегда будем помнить Александра и гордиться им», — сказала Курсова.

Участники церемонии возложили цветы к Парте героя. Она заняла почетное место в одном из классов гимназии, чтобы ученики могли узнать о подвиге земляка и сохранить память о нем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.