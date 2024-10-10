В Долгопрудном ДК «Вперед» отметит свое 85-летие

Совсем скоро ДК «Вперед» в Долгопрудном отметит свое 85-летие. В честь этого события 16 октября, в 17:00, состоится юбилейный концерт, на который приглашаются все желающие, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Строительство ДК началось в 1937 году, и работали на стройке представители трудовой молодежи ДМЗ, которые после рабочих смен трудились на возведении очага культуры.

Торжественное открытие ДК «Вперед» состоялось в 1939 году. В те годы это было одно из лучших культурно-просветительских учреждений Подмосковья. Сразу же были созданы и открыты театральный коллектив, кружок радиолюбителей, клуб моделирования, рукоделия, духовой оркестр и танцевальный коллектив.

Дом культуры продолжал работать и в годы Великой Отечественной войны. Артисты и творческие коллективы ДК совершали выездные фронтовые концерты для защитников нашей Родины.

Сейчас в Доме культуры «Вперед» насчитывается более 50 коллективов (кружки и секции, студии, клубы). Ежедневно его посещает около 1000 человек.

Встречаемся 16 октября, в 17:00, вход свободный.

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