В Долгопрудном 24 сентября решили провести проверку после остановки лифта

Администрация Долгопрудного 24 сентября решила проверить организацию, обслуживающую лифт в доме на улице Академика Лаврентьева, 21А. Накануне лифт остановился с двумя детьми в кабине, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Лифт в доме на улице Академика Лаврентьева, 21А, остановился 23 сентября, когда в кабине находились двое детей. Чтобы безопасно вызволить их, потребовалось длительное время. По данным управляющей компании, сработал защитный механизм, который останавливает кабину при отклонении от штатного режима. Электричество в доме в тот день не отключали. Точную причину остановки установит проверка.

Лифт ввели в эксплуатацию 30 ноября 2001 года. Последнее освидетельствование проводилось в декабре 2025 года. Дом включили в программу капитального ремонта на 2026 год для замены лифтов. Новое оборудование уже поступило, специалисты приступают к работам.

24 сентября по поручению временно исполняющего полномочия главы города Сергея Иванова его заместитель и руководитель управляющей компании встретились с жителями и ответили на их вопросы. После встречи решили провести проверку обслуживающей организации.

Отдельно проверят готовность аварийных бригад: наличие инструментов, время реагирования и порядок действий в подобных ситуациях. По итогам проверок примут необходимые решения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.