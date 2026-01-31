В документах Минюста США нашли переписку Маска с Эпштейном

В документах по делу Джеффри Эпштейна, опубликованным Минюстом США, финансист переписывался с американским предпринимателем Илоном Маском как минимум несколько лет, сообщает РИА Новости .

Согласно материалам, в конце ноября 2012 года стороны обсуждали организацию перелета бизнесмена и Талулы Райли, с которой он тогда состоял в отношениях, на частный остров финансиста.

Также в материалах отмечается, что Илон Маск узнавал у Эпштейна сроки возможного визита.

Ранее демократы обвинили администрацию Трампа по делу Эпштейна. Они обратили внимание, что с публичного портала Министерства юстиции США менее чем через день после размещения исчезли как минимум 16 файлов о финансисте.

