сегодня в 15:41

Росгвардия: сотни кг взрывчатки и 8 тыс боеприпасов нашли в тайниках в ДНР

Военнослужащие и сотрудники ведомства во время разведывательно-поисковых мероприятий нашли сеть тайники с боеприпасами и взрывчаткой на территории ДНР, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Саперы обследовали тайники на наличие скрытых мин, после чего росгвардейцы смогли осмотреть находку. В хранилищах находилось свыше 8 тысяч боеприпасов и сотни килограммов взрывчатки, которые были готовы к применению.

Среди изъятого вооружения оказались два пулемета с запасными стволами, охотничье ружье и двадцать мин. Все находки уже передали компетентным специалистам для дальнейшего изучения.

Ранее российские военнослужащие нанесли удар по формированиям наемников иностранного легиона ВСУ. Благодаря огневому поражению вражеских формирований, ВС РФ заняли более выгодную позицию в зоне проведения специальной военной операции.