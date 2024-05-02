сегодня в 13:44

Бойцы ВС РФ ударили по формированиям наемников иностранного легиона ВСУ в ДНР

Также российские военнослужащие заняли более выгодные рубежи и нанесли удар по позициям 79-й, 92-й десантно-штурмовых, 46-й, 81-й аэромобильных, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ, 107-й и 112-й бригад теробороны вблизи Белогоровки, Григоровки, Максимильяновки, Константиновки, Красногоровки и Парасковиевки в ДНР.

За прошедшие сутки противник на данном направлении потерял около 270 боевиков, танк и 4 автомобиля.

Помимо этого, в ходе контрбатарейной борьбы российские военные уничтожили 152 мм гаубицу «Мста-Б», 152 мм орудие Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы «Нота» и 3 полевых склада боеприпасов ВСУ.

Вооруженные силы РФ продолжают проведение специальной военной операции, которая началась 24 февраля 2022 года.