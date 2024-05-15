Запад не сможет помешать восстановлению отношений народов России и Украины, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Его слова цитирует портал News.ru .

Отношения между народами России и Украины через некоторое время восстановятся, сказал дипломат.

Он отметил, что на Западе боятся единства россиян и украинцев, поэтому англосаксы стравливали их, как это было в гражданскую войну в начале XX столетия, отметил он.

«Однако, как бы ни старались на Западе разрушить наше многовековое единство, ничего у них не получится», — подчеркнул Галузин.