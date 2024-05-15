Российский полпред в ООН не видит смысла работы МУС в СБ организации

Международный уголовный суд не имеет права работать в рамках Совета безопасности ООН, заявил постпред России в организации Василий Небензя. Его слова цитирует РИА Новости .

«Не видим смысла их присутствия в стенах Совета безопасности представителя этой марионеточной инстанции, открыто обслуживающей интересы западных государств. Никакого отношения к правосудию МУС не имеет», — заявил дипломат.

Ранее Небензя заявил, что простые украинцы не видят смысла в войне, которую развязали на Западе в 2014 году.

Есть единственный способ прекратить «бессмысленную мясорубку», в которую бросают жителей страны — устранить клику Зеленского, отметил постпред.