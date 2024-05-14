Небензя: Россия отправляет шайку Зеленского на свалку истории
Россия видит киевский режим Зеленского на свалке истории
Москва отправляет клику президента Украины Зеленского на свалку истории, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
По словам дипломата, простые украинцы не видят смысла в этой войне, которую развязали на Западе в 2014 году.
Есть единственный способ прекратить «бессмысленную мясорубку», в которую бросают жителей страны, указал постпред.
«Остановить ее можно, лишь отправив Зеленского и его шайку, да и всю майданную власть туда, куда они заслуживают — на свалку истории. Как раз этим мы сейчас и занимаемся», — подчеркнул Небензя.
Ранее сообщалось о визите американского государственного секретаря Энтони Блинкена в Киев по вопросу военной помощи со стороны США.