Москва отправляет клику президента Украины Зеленского на свалку истории, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.

По словам дипломата, простые украинцы не видят смысла в этой войне, которую развязали на Западе в 2014 году.

Есть единственный способ прекратить «бессмысленную мясорубку», в которую бросают жителей страны, указал постпред.

«Остановить ее можно, лишь отправив Зеленского и его шайку, да и всю майданную власть туда, куда они заслуживают — на свалку истории. Как раз этим мы сейчас и занимаемся», — подчеркнул Небензя.

Ранее сообщалось о визите американского государственного секретаря Энтони Блинкена в Киев по вопросу военной помощи со стороны США.