Reuters: госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев

сегодня в 06:14

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Отмечается, что он обсудит с украинской стороной вопросы военной помощи со стороны США.

Источник назвал поездку госсекретаря в Киев первым появлением «высокопоставленного американского чиновника» с момента одобрения Вашингтоном нового пакета помощи.

Анонимный представитель администрации США заявил, что Блинкин собирается обсудить, как киевские власти будут использовать поставленные средства для «укрепления обороны» и попыток «вернуть инициативу на поле боя».