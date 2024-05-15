15 мая: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня можно собраться с близкими за ужином в честь Международного дня семьи или приобрести новое покрытие для ногтей, празднуя День лакоманьяка. Еще в этот день были открыты московское метро и Крымский мост.

Международный день семей

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Праздник был провозглашен резолюцией Генассамблеи ООН 47/237 в 1993 году. Идея учреждения данного дня появилась еще в 1989 году. Генассамблея хотела обратить внимание общественности разных стран на проблемы семьи и провозгласила 1994 год Международным годом семьи. Уже в 1993 году была принята резолюция об учреждении праздника.

Во многих странах мира разрабатывают стратегии демографического развития. А в сам праздник проводят просветительские, публичные и праздничные мероприятия — встречи супружеских пар, имеющих большой опыт семейной жизни, благотворительные акции для опекунских семей с детьми и для ребят из многодетных и малообеспеченных семей, тренинги для молодых семей и прочее.

С семьи начинается жизнь человека, здесь происходит формирование его как гражданина. Семья является источником любви, уважения, солидарности и привязанности.

Международный день климата

Этот неофициальный праздник стал ответом на призыв метеорологов защищать климат как важный ресурс, влияющий на благосостояние нынешних и будущих поколений.

Сохранение климата — одна из глобальных проблем, которые сегодня стоят перед человечеством. Только за последние 35 лет климатические изменения на планете резко ускорились, а практически каждый год ставит новые температурные рекорды.

Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести

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Он был учрежден на первой международной встрече отказников от военной службы в Копенгагене в 1981 году. А 15 мая 1997 года Бундестаг издал резолюцию о реабилитации тех, кого преследовало нацистское военное правосудие за отказ от службы по личным убеждениям и за дезертирство по этим же причинам.

Отказники — это люди, которые по моральным или религиозным соображениям отказываются принимать участие в вооруженных конфликтах или вступать в армию.

Этот день призван привлечь внимание мировой общественности к проблемам отказников от военной службы по убеждениям совести, а также почтить память всех тех, кто погиб в рамках преследования за отказ от военной службы по убеждениям и за дезертирство.

День лакоманьяка

Его отмечают женщины, которые увлечены маникюром и коллекционированием лаков для ногтей. Именно их называют лакоманьяками или лакоманами. Дату праздника выбрали общим голосованием, которое проводил в своем паблике интернет-магазин «ЛакоДом» в августе 2016 года.

Весной 2013 года Полина Королева создала небольшой интернет-магазин, чтобы официально привозить ставшие недоступными лаки одной английской марки в Россию. Вскоре «ЛакоДом» стремительно завоевал любовь покупателей, он всего за пару лет стал одним из крупнейших в стране магазинов товаров для маникюра и центром сообщества русскоязычных лакоманьяков.

Чтобы объединить их еще одним (и главным) совместным поводом, а именно — праздником, «ЛакоДом» провел масштабный опрос-голосование среди своих подписчиков.

В Московском Кремле заложен Благовещенский собор

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Первый камень в основание здания Благовещенского собора в Московском Кремле заложили в 1484 году. Закладка прошла по велению Великого князя Иоанна III Васильевича.

Мастера из Пскова возвели белокаменный собор за пять лет. Его освятили в 1489 году. В настенной росписи на паперти собора есть изображения древнегреческих языческих мудрецов, живших до Рождества Христова.

На сегодняшний день собор в центре Москвы является одной из наиболее древних действующих святынь православия на территории России.

Открытие первой линии Московского метрополитена

Фото - © Alex 'Florstein' Fedorov/Wikipedia.org

Первая ветка столичного метро открылась 15 мая 1935 года. Она соединяла станции «Сокольники» и «Парк культуры», также было ответвление на «Смоленскую». Общая длина линии составляла 11,2 км. На ней работали 13 станций и 17 вестибюлей.

В последнее время столичное метро активно развивается. Так, на карте подземки появились новые ветки, активно строятся станции.

Открытие Крымского моста

Фото - © Rosavtodor.ru

Мост открыли шесть лет назад. Он соединяет Керченский и Таманский полуострова. Длина объекта — 19 км.

Он стал самым длинным из построенных Россией мостов, а также является самым длинным в Европе.

Открытие Крымского моста с пропускной способностью порядка 40 тыс. машин и 47 пар поездов в сутки стало важным шагом для решения вопросов социально-экономического характера в регионе, а еще превратилось в настоящий символ единения РФ и Крыма.

Именины

В этот день именины отмечают Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Зоя и Роман.