ВСУ оставили позиции у Волчанска
Украинские военные отошли от позиций в Волчанске
Украинские военные отошли от позиций в Волчанске и деревне Лукьянцы под Харьковом, пишет РБК со ссылкой на генштаб ВСУ.
«Для сохранения жизни военнослужащих и избегания потерь подразделения совершили маневр и переместились на более выгодные позиции», — указано в сообщении.
Это произошло из-за «огневого воздействия и штурмовых действий противника», подчеркивает издание.
Ранее Минобороны России сообщило об освобождении села Бугроватка в Харьковской области.