Группировка войск «Север» освободила населенный пункт Бугроватка под Харьковым

сегодня в 13:34

Также подразделения нанесли поражение противнику в районах Веселого, Волчанска и Липцов Харьковской области, ВСУ потеряли за сутки до 135 военных, 2 бронемашины и 7 автомобилей.

Кроме того, российские подразделения продвинулись вглубь украинской обороны.

Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что ситуация для ВСУ в Харьковской области приобретает критический характер.

*внесен в России в список террористов и экстремистов.