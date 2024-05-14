Группировка войск «Север» освободила населенный пункт Бугроватка под Харьковым
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Группировка войск «Север» освободила населенный пункт Бугроватка на территории Харьковской области, сообщает Минобороны России.
Также подразделения нанесли поражение противнику в районах Веселого, Волчанска и Липцов Харьковской области, ВСУ потеряли за сутки до 135 военных, 2 бронемашины и 7 автомобилей.
Кроме того, российские подразделения продвинулись вглубь украинской обороны.
Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что ситуация для ВСУ в Харьковской области приобретает критический характер.
*внесен в России в список террористов и экстремистов.