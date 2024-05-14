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Буданов*: ситуация для ВСУ в Харьковской области приближается к критической

Начальник Главного управления разведки (ГУР) МО Украины Кирилл Буданов* заявил, что ситуация для украинской армии в Харьковской области приобретает критический характер. По его словам, для отражения натиска ВС РФ в Киеве пытаются перебросить на Харьковщину новые подразделения, сообщает NEWS.ru .

Отправка новых военных на помощь украинским войскам в Харьковской области осложнена нехваткой личного состава, признал Буданов*. По словам военачальника, у Киева более не осталось свободных резервов, которые можно было бы отправить в бой.

«Ситуация (в Харьковской области — ред.) на грани… Каждый час она приближается к критической», — заявил главный разведчик Украины в интервью газете The New York Times.

По словам Буданова*, сейчас бойцы ВСУ стоят либо в Харьковской области, либо в городе Часов Яр (ДНР), который охвачен ожесточенными боями.

*Внесен в России в список террористов и экстремистов