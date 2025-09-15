В Дмитровском округе стартует осенний марафон культурных и спортивных событий

Парки Дмитровского муниципального округа приглашают жителей и гостей провести предстоящие выходные активно и творчески. Насыщенная программа мероприятий подготовлена для посетителей всех возрастов в парке имени И. А. Лямина в городе Яхрома и в парке «Сосновый бор» в Дмитрове. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Организаторами событий выступят профессиональные команды центра культурного развития «Яхромский», филиала ДК «Деденево», ЦКР «Подосинковский», а также Парка культуры и отдыха «Березовая роща».

Суббота встретит гостей спортивным настроением. В парке имени И. А. Лямина в Яхроме «Центр развития физической культуры, спорта и отдыха» (ЦРФКСиО) проведет для всех любителей активного отдыха утреннюю спортивную разминку и эстафету. Мероприятия начнутся в 10:00. В 11:00 запланирована игра в волейбол, а полчаса спустя, в 11:30, все желающие смогут сыграть в настольный теннис.

Во второй половине дня эстафету веселья примет парк «Сосновый бор» в Дмитрове. В 16:00 Центр культурного развития «Яхромский» и филиал ДК «Деденево» проведут яркую развлекательную программу «Поиграем пошумим», а также творческий мастер-класс «Творцы-молодцы». В 17:00 сотрудники ПКиО «Березовая роща» научат гостей создавать красивые вещи своими руками на мастер-классе «Сделано в парке».

Воскресенье будет полностью посвящено семейному отдыху. В 16:00 в парке «Сосновый бор» мам, пап и малышей ждут интересные игры, конкурсы и веселые состязания. Сотрудники ЦКР «Подосинковский» представят развлекательную программу «Играем — не скучаем», а для юных творцов подготовлен мастер-класс «Страна чудес». Завершит выходные в 17:00 еще один творческий мастер-класс от «Березовой рощи» — «Сделано в парке».

Как отметил врип главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов, все мероприятия подготовлены талантливыми сотрудниками учреждений культуры и спорта для того, чтобы жители могли замечательно провести время всей семьей.

«Участие во всех мероприятиях бесплатное, поэтому абсолютно каждый может присоединиться к веселью и активно провести время», — подчеркнул он.

Вход на все события свободный. Возрастных ограничений нет (0+).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.