В Дмитровском округе провели встречу о межнациональном согласии

В Дмитровском округе 29 апреля в центральной межпоселенческой библиотеке обсудили вопросы общегражданской идентичности и межнационального согласия с участием власти, духовенства, общественных организаций и студентов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во встрече приняли участие заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина, главный инспектор министерства информации и молодежной политики Московской области Виталий Замарахин, руководитель центра национальных культур городского округа Дубна Лилия Алексеева, а также представители религиозных организаций и общественные деятели из Талдома, Дубны, Солнечногорска, Клина и Истры.

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов подчеркнул значимость открытого диалога.

«Диалог между людьми разных национальностей и вероисповеданий — основа мира и стабильности в нашем обществе. Отрадно, что в этой работе активно участвует молодежь. Именно им продолжать наши традиции взаимного уважения и добрососедства. Спасибо всем, кто приехал и включился в разговор», — отметил Шувалов.

Активное участие в обсуждении приняли студенты Дмитровского политехнического колледжа. Они задавали вопросы, делились своим мнением и предлагали идеи по укреплению гражданской солидарности и межнационального согласия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал регулярно проводить разъяснительные встречи с жителями Подмосковья. Он отметил, что нужно находить общий язык.

«Я очень надеюсь, что все совещания, встречи по ключевым вопросам вы проводите и нет недосказанности и вопросов, почему, что и для чего мы делаем то или иное преобразование, трансформацию», — сказал Воробьев.