В Дмитровском округе прошел первый выпуск курса по дронам

Первый учебный цикл программы «Пилотирование дронов» завершился в мотоклубе «Ночные Волки» в Дмитровском округе, 16 мая выпускники получили сертификаты. Квалификационный экзамен приняли после курса теории и практики, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Программа включала теоретические занятия по истории беспилотников, их конструкции и принципам управления. Затем участники отрабатывали навыки на симуляторах и за компьютером. Практическая часть предусматривала самостоятельную сборку дрона с пайкой электронных компонентов. В основе курса использовали методические материалы для школ и колледжей по предметам «Технология» и «Робототехника», а также наработки для военных вузов.

Сертификаты выпускникам вручил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов. Он также отметил лучших в трех номинациях. Сергей Хатыпов показал высокие результаты в тестировании по истории, сборке и управлению БПЛА, Даниил Кулиев отличился в управлении дроном на симуляторе, Владислав Дмитриев стал лучшим в реальном полете.

«Я смотрел на ребят и понимал: за этими подростками — будущее. Время сейчас такое, что управление беспилотником становится таким же важным навыком, как когда-то умение водить машину или работать за компьютером. Поздравляю первых выпускников и благодарю наставников», — сказал Михаил Шувалов.

Глава округа также вручил благодарственное письмо от штурмовой разведывательной бригады имени святого Александра Невского Татьяне Цикориной за помощь в сборе гуманитарных грузов. Отдельную благодарность он выразил президенту клуба, депутату округа Сергею Горшеневу и наставникам «Ночных Волков». Клуб планирует продолжить программу, открыть новые группы и расширить практическую подготовку.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.