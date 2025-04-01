В Дмитровском округе началась вакцинация диких животных против бешенства

Специалисты Дмитровской ветеринарной станции «Терветуправление № 2» приступили к ежегодной весенней профилактике бешенства среди диких животных. С 1 апреля в лесах округа началась раскладка специальной оральной вакцины «Оралрабивак», которая поможет предотвратить распространение опасного заболевания. Об этом сообщает пресс-служба администрации Дмитровского округа.

Вакцинация проводится на территориях лесного фонда, вблизи населенных пунктов и в особо охраняемых зонах. Ветеринарные специалисты совместно с сотрудниками охотничьих хозяйств размещают коричневые брикеты-приманки массой около 30 грамм, привлекающие диких животных специфическим запахом.

Жителям, обнаружившим такие приманки во время прогулок по лесу, не стоит беспокоиться — вакцина безопасна для людей. Однако трогать или поднимать брикеты не рекомендуется, чтобы не нарушить процесс вакцинации.

Особое внимание в весенний период также уделяется профилактике бешенства среди домашних животных, которые могут контактировать с дикими сородичами. Ветеринары напоминают о необходимости ежегодной вакцинации питомцев, особенно для тех, кто выезжает за город.

«Бешенство остается смертельно опасным заболеванием. Важно помнить, что зараженное животное может выглядеть здоровым, поэтому следует избегать контактов с дикими и безнадзорными животными. В случае укуса необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью», — отмечают ветеринарные специалисты.

Дмитровская ветеринарная станция работает в будни с 9:00 до 18:00, а лечебно-профилактическое отделение принимает животных ежедневно до 21:00.

Бесплатную прививку можно сделать по адресу: г. Дмитров, ул. Комсомольская, 5.

Записаться на прием можно по телефону: 8(496)223-28-11 или через сайт vet-dmitrov.ru.

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