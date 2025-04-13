В Дмитрове отметили День космонавтики

Особая программа для детей и взрослых развернулась в МФЦ «Дмитровский». Сотрудники центра организовали конкурс детских рисунков и поделок «В космос с МФЦ», в котором приняли участие юные жители Дмитровского округа.

Работ оказалось так много, а их уровень был настолько высоким, что жюри вместо запланированных пяти призовых мест выбрало десять. Победитель получил сертификат в кинотеатр, а все участники — почетные грамоты и памятные подарки.

В этот же день в МФЦ прошла книжная выставка «На орбите мечты», организованная Дмитровской центральной библиотекой. Посетители с интересом изучали литературу о космосе: от истории покорения Вселенной до биографий легендарных космонавтов. Особое внимание привлекла праздничная фотозона, где каждый мог сделать памятную фотографию.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.