В девяти российских регионах проходят проверки по факту продажи детей за границу

В девяти регионах РФ проводятся масштабные проверки по факту незаконной передачи детей за границу, сообщает kp.ru .

Проверочные мероприятия проводятся в Волгоградской, Курской, Иркутской и Свердловской областях, Приморском, Пермском и Хабаровском краях, а также в республиках Коми и Крым.

Отмечается, что расследование касается периода с 1993 по 2000 год и затрагивает деятельность международного агентства «Аркобалено».

По предварительной информации, в преступной схеме участвовала участие гражданка России и Италии. Она получала порядка 2,5 тыс. долларов за каждого ребенка.

Ранее жительница Смоленска после 18 лет поисков нашла брата и сестру, которых усыновила американская семья. Оказалось, что они много лет пытаются найти свою родную мать в России.