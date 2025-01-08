В девяти российских регионах проходят проверки по факту продажи детей за границу
В девяти регионах РФ проводятся масштабные проверки по факту незаконной передачи детей за границу, сообщает kp.ru.
Проверочные мероприятия проводятся в Волгоградской, Курской, Иркутской и Свердловской областях, Приморском, Пермском и Хабаровском краях, а также в республиках Коми и Крым.
Отмечается, что расследование касается периода с 1993 по 2000 год и затрагивает деятельность международного агентства «Аркобалено».
По предварительной информации, в преступной схеме участвовала участие гражданка России и Италии. Она получала порядка 2,5 тыс. долларов за каждого ребенка.
Ранее жительница Смоленска после 18 лет поисков нашла брата и сестру, которых усыновила американская семья. Оказалось, что они много лет пытаются найти свою родную мать в России.