В десяти округах Подмосковья завершили ремонт систем газоснабжения

Общество

Фото - © Пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Подрядные организации фонда капитального ремонта Подмосковья полностью завершили замену фасадных и внутриквартирных газопроводов с установкой датчиков загазованности в 22 многоквартирных домах 10 округов региона. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Где закончились работы?

  • Краснознаменск (ЗАТО),
  • Егорьевск,
  • Зарайск,
  • Клин,
  • Молодежный (ЗАТО),
  • Наро-Фоминский,
  • Ленинский,
  • Химки,
  • Истра,
  • Серебряные Пруды.

При замене систем газоснабжения специалисты устанавливают сигнализатор загазованности и запорный электромагнитный клапан, которые предназначены для обнаружения опасной концентрации газа в помещении.

Если многоквартирный дом оборудован водонагревательными колонками, то устанавливают сигнализаторы загазованности как на угарный, так и на природный газ. При необходимости специалисты монтируют электрическую розетку для подключения сигнализатора.

Для проведения работ по замене внутренних инженерных систем, включая газовую, собственникам необходимо предоставлять доступ к помещениям.

Отсутствие доступа влечет за собой невозможность полной замены системы, что необходимо для ее эффективной эксплуатации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.