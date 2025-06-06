В десяти округах Подмосковья завершили ремонт систем газоснабжения

Подрядные организации фонда капитального ремонта Подмосковья полностью завершили замену фасадных и внутриквартирных газопроводов с установкой датчиков загазованности в 22 многоквартирных домах 10 округов региона. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Где закончились работы?

Краснознаменск (ЗАТО),

Егорьевск,

Зарайск,

Клин,

Молодежный (ЗАТО),

Наро-Фоминский,

Ленинский,

Химки,

Истра,

Серебряные Пруды.

При замене систем газоснабжения специалисты устанавливают сигнализатор загазованности и запорный электромагнитный клапан, которые предназначены для обнаружения опасной концентрации газа в помещении.

Если многоквартирный дом оборудован водонагревательными колонками, то устанавливают сигнализаторы загазованности как на угарный, так и на природный газ. При необходимости специалисты монтируют электрическую розетку для подключения сигнализатора.

Для проведения работ по замене внутренних инженерных систем, включая газовую, собственникам необходимо предоставлять доступ к помещениям.

Отсутствие доступа влечет за собой невозможность полной замены системы, что необходимо для ее эффективной эксплуатации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.