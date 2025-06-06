В десяти округах Подмосковья завершили ремонт систем газоснабжения
Фото - © Пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Подрядные организации фонда капитального ремонта Подмосковья полностью завершили замену фасадных и внутриквартирных газопроводов с установкой датчиков загазованности в 22 многоквартирных домах 10 округов региона. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Где закончились работы?
- Краснознаменск (ЗАТО),
- Егорьевск,
- Зарайск,
- Клин,
- Молодежный (ЗАТО),
- Наро-Фоминский,
- Ленинский,
- Химки,
- Истра,
- Серебряные Пруды.
При замене систем газоснабжения специалисты устанавливают сигнализатор загазованности и запорный электромагнитный клапан, которые предназначены для обнаружения опасной концентрации газа в помещении.
Если многоквартирный дом оборудован водонагревательными колонками, то устанавливают сигнализаторы загазованности как на угарный, так и на природный газ. При необходимости специалисты монтируют электрическую розетку для подключения сигнализатора.
Для проведения работ по замене внутренних инженерных систем, включая газовую, собственникам необходимо предоставлять доступ к помещениям.
Отсутствие доступа влечет за собой невозможность полной замены системы, что необходимо для ее эффективной эксплуатации.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.
«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.