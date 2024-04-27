В «День добрых дел» подмосковные школьники создавали скворечники и скамейки

Суббота, 27 апреля, по решению губернатора Московской области Андрея Воробьева стала особенной для школьников региона, которые вместе с родителями создавали скворечники, скамейки и приводили в порядок воинские мемориалы в рамках гуманитарной акции «День добрых дел» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Акция «День добрых дел» совпала с общеобластным субботником, поэтому школьники вместе с родителями наводили порядок на территориях образовательных учреждений, объектов культуры и памяти, а также заботились о птицах и людях, создавая скворечники и скамейки соответственно.

Чтобы учащимся было интересно, для них провели увлекательные экскурсии и мастер-классы. В Видновском художественно-техническом лицее плели корзинки, которые затем подарят людям с ограниченными физическими возможностями. Ученики лицея № 1 Солнечногорска посещали пенсионеров, вручали им подарки и помогали с домашними делами.

«Сегодня замечательный день, проходит новая акция „День добрых дел“ и мы решили навести порядок на территории местного театра и парка. Наш театр — это излюбленное место просвещения жителей нашего района, поэтому сегодня мы пришли с детьми сажать деревья, убирать территорию и общаться. Я думаю, что этот день запомнится не только участникам этой акции, но и всем тем, кто однажды решит посетить наш замечательный парк», — отметила учительница школы № 14 Ольга Голубцова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил школьников за участие в новой акции. Он выразил уверенность, что через год их примеру последует еще больше людей и присоединятся ко «Дню добрых дел».