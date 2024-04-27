Андрей Воробьев поблагодарил школьников за участие в «Дне добрых дел»

В Селятинской школе № 1 в Наро-Фоминском округе в рамках акции «День добрых дел» прошла благотворительная ярмарка. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил ребят за участие, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

На ярмарке школьники продавали приготовленные своими руками печенье, пряники, кексы, домашние лимонады и поделки. Все вырученные средства будут направлены на помощь бойцам Кантемировкой дивизии, которые находятся на передовой.

«У нас во всех школах в преддверии майских праздников проходит „День добрых дел“. Большое спасибо за то, что вы тоже участвуете в этой акции. Ксения Владимировна (Мишина, директор Селятинской школы № 1 — ред.) и учителя вас очень хвалят. Вы больше молодцы! Я точно знаю, что вашему примеру в следующем году последует много ребят», — сказал школьникам Воробьев.

Он поблагодарил преподавателей, которые организуют, сопровождают, объясняют важность этой акции. Все, что сделано своими руками, будет приобретено и отвезено бойцам в воинские подразделения, которые находятся поблизости.

Директор школы рассказала, что такая ярмарка проводится уже не первый раз. На вырученные средства с последней школа приобрела материалы для масксетей и парафин, который используют для создания окопных свечей. Их во внеурочное время отливают девочки и мальчики со 2 по 8 классы. Также ребята шьют стельки для бойцов.

Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня» Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня» Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня» Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня» Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня»

Ученик 9 класса Аким Руденко рассказал, что благотворительная акция стала 7 в этом учебном году. Ее проводят в плановом порядке. В этот раз очередь дошла до 5 и 6 классов. Многие ученики с радостью приняли в ней участие.

С начала года из Селятинской СОШ №1 на передовую отправили 9 маскировочных сетей. Ребята рассказали, что знают несколько видов плетения, например, бахромой, Z, а также специальный — для сеток, которые используют разведчики.

7-классница Карина Климова рассказала, что школьники также плетут бахромой, но это зимний и более объемный вариант. Сейчас школьники плетут сетки одной лентой и дополнительно привязывают другие. Какие-то сети используются для военной техники, а какие-то — для разведчиков.

Учителя попросили у губернатора помощи в закупке парафина и дополнительных материалов для создания масксетей. Андрей Воробьев сказал, что обязательно выполнит эту важную просьбу, тем более что ранее уже помогал Селятинской СОШ по просьбе ее завуча Светланы Мархгейм, сын которой служит в Ямпольском полку.

Светлана Мархгейм рассказала, что ее сына мобилизовали в 2022 году. В ноябре прошлого года она встретилась с губернатором Московской области в Таманской дивизии и попросила его помочь в приобретении материалов для плетения маскировочных сетей. Тогда удалось в школе запустить производство.

Она отметила, что школьники пишут большое количество писем на передовую и вкладывают их в ящики со свечами и посылками.

У многих школьников, которые принимают участие в акции, близкие тоже находятся в зоне СВО, поэтому ребята как никто понимают, насколько важно делать такие добрые дела.