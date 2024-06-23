В деле серийного душителя появилась изнасилованная и убитая 16-летняя москвичка

SHOT: в деле серийного убийцы по кличке Душитель появилась еще одна жертва

Следователи установили личность еще одной жертвы в деле серийного убийцы Владимира Миргорода по кличке Душитель. Ею стала 16-летняя девочка из Москвы, сообщает SHOT .

Следствию удалось установить причастность маньяка к еще одному убийству, совершенному больше 20 лет назад. 16-летняя девочка стала 18-й жертвой Миргорода.

Страшное событие произошло в марте 2003 года в квартире на Смольной улице. Миргород пришел в гости к 16-летней девушке. Он изнасиловал ее, задушил, а затем замел следы, спалив квартиру.

Тело подростка обнаружили после тушения пожара только на следующий день. В то время убийцу так и не удалось вычислить.

Причастность к этому убийству удалось выяснить после допроса Миргорода по делу об еще одном его преступлении. Тогда жертвой маньяка стала 32-летняя москвичка Лариса Терехова.

Миргород был признан виновным в серии убийств и изнасилований, которые он совершил в начале 2000-х в Москве и Подмосковье. Он знакомился с девушками на улице, предлагал подвезти, а затем насиловал и душил.

Маньяку дали пожизненное наказание за совершенные преступления, он отбывает его в хабаровской колонии «Снежинка». Во время проведения следственных мероприятий Душитель находился в СИЗО в Москве.