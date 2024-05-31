Следователи нашли 17-ю жертву московского маньяка-душителя

Следователи доказали, что 20 лет назад Владимир Миргород, известный по кличке Душитель, убил еще одну женщину в Москве. Таким образом, количество жертв серийного маньяка возросло до 17, сообщает SHOT .

Миргород — серийный убийца и насильник, орудовавший в Московском регионе в начале 2000-х. Мужчина знакомился на улице с девушками, угощал шампанским, гулял или подвозил на автомобиле, а затем насиловал и душил. Также среди жертв маньяка оказался 15-летний подросток, который стал свидетелем убийства матери.

Семнадцатой жертвой убийцы оказалась 32-летняя москвичка Лариса Терехова. В апреле 2004 года около 09:00 около дома на улице Лавочника в столичном районе Ховрино пьяный Миргород напал на женщину. Маньяк изнасиловал ее, задушил ремнем и оставил тело около подъезда.

Следователи долгое время не могли связать убийство Тереховой с Миргородом, однако им все же это удалось.

В настоящее время Владимир Миргород уже этапирован из хабаровской колонии «Снежинка» для пожизненно осужденных в столичный СИЗО. Маньяк снова предстанет перед судом.

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