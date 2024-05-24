«Зеленоградский Чикатило» Гриценко отправился на службу на СВО

Появились данные о том, что на свободу вышел «зеленоградский Чикатило» Юрий Гриценко. Он мог освободиться еще в 2023 году, сообщает Regions.ru .

Маньяк смог покинуть колонию благодаря заключению контракта в 2023 году. Затем Гриценко отправился в зону спецоперации.

Юрия Гриценко знают как бывшего сотрудника правоохранительных органов, которого уволили с работы за пьянство. Первое убийство мужчина совершил в 1993 году. За это время маньяк убил четырех женщин и изувечил еще десять.

«Зеленоградского Чикатило» задержали 19 ноября 2001 года.