В деле об «экстремизме» Козловского поставлена точка

Актер Данила Козловский предоставил доказательства окончания «дела об экстремизме» в виде изменений своего оппонента активиста Виталия Бородина, пишет РБК.

Бородин призывал российские власти проверить деятельность Козловского на экстремизм и дискредитацию вооруженных сил.

Актер в соцсетях выложил скриншот поста Бородина из Telegram с опровержением своих обвинений.

«С Бородиным поставлена точка. Мне было важно защитить репутацию от этого бреда, потому что: я живу в Москве, я никуда не „убегал“, я дома, я никогда не переставал любить свой дом», — написал артист.

Ранее Козловский во время моноспектакля в Юрмале спел песню Аллы Пугачевой в присутствии самой артистки. Этот поступок вызвал неоднозначную реакцию в российской сегменте интернета.