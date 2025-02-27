В деле об «экстремизме» Козловского поставлена точка
Актер Козловский предоставил доказательства окончания «дела об экстремизме»
Актер Данила Козловский предоставил доказательства окончания «дела об экстремизме» в виде изменений своего оппонента активиста Виталия Бородина, пишетРБК.
Бородин призывал российские власти проверить деятельность Козловского на экстремизм и дискредитацию вооруженных сил.
Актер в соцсетях выложил скриншот поста Бородина из Telegram с опровержением своих обвинений.
«С Бородиным поставлена точка. Мне было важно защитить репутацию от этого бреда, потому что: я живу в Москве, я никуда не „убегал“, я дома, я никогда не переставал любить свой дом», — написал артист.
Ранее Козловский во время моноспектакля в Юрмале спел песню Аллы Пугачевой в присутствии самой артистки. Этот поступок вызвал неоднозначную реакцию в российской сегменте интернета.