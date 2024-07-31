В соцсетях не оценили «юрмальские заигрывания» Пугачевой и Козловского

Козловского и Пугачеву раскритиковали в Сети за ситуацию в Юрмале

Актер Данила Козловский спел песню Аллы Пугачевой «Любовь, похожая на сон» в Юрмале. После этого артист получил шквал критики в свой адрес, сообщает aif.ru .

Козловский, дочь которого проживает в США, в 2024 году выступил в Лондоне на благотворительном вечере вместе с Чулпан Хаматовой и Ксенией Раппопорт. Средства, полученные на мероприятии, были направлены на лечение детей с онкозаболеваниями. Ныне киноактер отправился в Юрмалу.

По завершении моноспектакля «Фрэнк», в котором он сыграл главную и единственную роль, Данила Козловский исполнил знаменитую песню «Любовь, похожая на сон» Аллы Пугачевой. В этот момент Примадонна находилась в зале среди публики. Козловский на сцене открыто заявил о своем восхищении творчеством оскандалившейся артистки.

В зале также заметили других известных личностей, покинувших Россию, — Максима Виторгана и Чулпан Хаматову.

После спектакля Пугачева высоко оценила выступление Козловского и выразила ему благодарность за его игру.

Однако в Сети не стали сдерживать эмоции по отношению к Козловскому и Пугачевой. Под их совместным фото пользователи написали множество негативных комментариев: «Закрыть им всем въезд в Россию!», «А личико-то у Козловского все мерзее и мерзее. Вот что русофобия с людьми делает», «Это Алкин потенциальный новый муж? Максимка (Галкин* — ред.) уже староват для нее?».

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ