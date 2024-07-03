В Дагестане рассказали о решении по запрету никаба
Муфтият Дагестана доведет примеры на запрет никаба по шариату
Муфтият Дагестана доведет примеры на запрет ношения никаба, сообщил заместитель муфтия Абдулла Салимов.
По словам Салимова, СМИ не точно донесли информацию по позиции муфтията из-за невнимательности.
«В дальнейшем отделом фетв будут приведены примеры случаев запрета на ношение никаба, прописанных в шариате. Согласно именно этой информации будет вынесено итоговое решение Муфтията РД о локальном запрете на ношение никаба», — написал Салимов в своем Telegram-канале.
Срок решения и подробности запрета в сообщении не указаны.
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов высказался против использования никабов.