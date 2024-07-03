В Дагестане рассказали о решении по запрету никаба

сегодня в 03:50

Муфтият Дагестана доведет примеры на запрет никаба по шариату

По словам Салимова, СМИ не точно донесли информацию по позиции муфтията из-за невнимательности.

«В дальнейшем отделом фетв будут приведены примеры случаев запрета на ношение никаба, прописанных в шариате. Согласно именно этой информации будет вынесено итоговое решение Муфтията РД о локальном запрете на ношение никаба», — написал Салимов в своем Telegram-канале.

Срок решения и подробности запрета в сообщении не указаны.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов высказался против использования никабов.