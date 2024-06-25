Несвойственно для народов Кавказа: Меликов призвал дагестанок не носить никабы
Глава Дагестана Меликов осудил ношение никабов в России
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Глава Дагестана Сергей Меликов высказался против того, чтобы россияне носили никабы. По его мнению, ношение таких одеяний противоречит требованиям антитеррористической безопасности, сообщает «ФедералПресс».
Меликов также посоветовал жительницам Дагестана не надевать никабы. По мнению главы республики, ношение никабов «несвойственно для кавказских народов».
«Это одежда <…> дает возможность за платками скрываться мужчинам, а женщинам — проносить запрещенные предметы. С точки зрения террористической безопасности я тоже против», — заявил Меликов.
Ранее в России проводили опрос, в котором граждане выражали свое мнение по поводу введения запрета на ношение никабов в стране. В нем приняли участие около 2 млн человек.