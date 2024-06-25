Несвойственно для народов Кавказа: Меликов призвал дагестанок не носить никабы

сегодня в 14:51

Глава Дагестана Сергей Меликов высказался против того, чтобы россияне носили никабы. По его мнению, ношение таких одеяний противоречит требованиям антитеррористической безопасности, сообщает «ФедералПресс» .

Меликов также посоветовал жительницам Дагестана не надевать никабы. По мнению главы республики, ношение никабов «несвойственно для кавказских народов».

«Это одежда <…> дает возможность за платками скрываться мужчинам, а женщинам — проносить запрещенные предметы. С точки зрения террористической безопасности я тоже против», — заявил Меликов.

Ранее в России проводили опрос, в котором граждане выражали свое мнение по поводу введения запрета на ношение никабов в стране. В нем приняли участие около 2 млн человек.