«Царьград» сообщил о проведении опроса, где пользователи могут выразить свою позицию по вопросу запрета в России никабов — закрывающих лицо женских головных уборов, где есть узкая прорезь для глаз. Ранее с предложением ввести соответствующий запрет выступил Валерий Фадеев, член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России.

В опросе приняли участие без малого 2 миллиона пользователей. Издание назвало никабы «атрибутом радикальных течений ислама».

При переходе по ссылке на голосование доступны четыре варианта ответа на вопрос «Запретить в России никаб?». Среди них — «да, в публичных местах лицо должны быть открыто», «нет, это нарушает права верующих», «каждый регион России должен решать этот вопрос по-своему» и «мне все равно».

По данным на 14:20 по Москве 27 мая, в опросе числится 1,941 миллиона голосов.

Издание добавляет, что никабы запрещено носить не только во многих странах Европы, но и в государствах с преимущественно мусульманским населением. В качестве примера приводятся Тунис, Марокко, Индонезия, Тунис, Таджикистан и Узбекистан.