сегодня в 12:08

В Дагестане начались массовые рейды на банкетные залы для свадеб

В Дагестане начались массовые рейды на банкетные залы для свадеб. Действия силовиков направлены на борьбу с нелегальной занятостью и уклонением от уплаты налогов, сообщает Mash .

В Махачкале, Хасавюрте и Дербенте прошли проверки более 100 залов, включая «Алмаз», «Венецию», «Олимпийский», «Седу» и «Счастье», которые работали без налогового учета. Им предписано срочно зарегистрироваться.

В Дагестане ежедневно регистрируют свыше 80 браков, что является самым высоким показателем среди кавказских республик, а аренда свадебного зала стоит от 100 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что каждый четвертый россиянин ждет от родителей квартиру в качестве подарка на свадьбу.