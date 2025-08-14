Каждый четвертый россиянин ждет от родителей жилье в качестве подарка на свадьбу

Каждый четвертый россиянин признался, что ждет от родителей квартиру в качестве подарка на свадьбу, сообщили РИАМО в пресс-службе девелопера Level Group.

В опросе приняли участие более 1,2 тыс. жителей городов-миллионников. Согласно исследованию, 13% граждан, планирующих свадьбу, готовы отказаться от пышных торжеств или полностью отказаться от праздничной церемонии в пользу инвестиций в собственное жилье.

При этом 10% респондентов готовы отказаться от банкета и торжества, чтобы отложить деньги на декрет и рождение ребенка, а 40% выбрали вариант скромно провести праздник в близком кругу, а средства отложить на путешествия. Опрос показал, что 37% россиян не готовы отказаться от праздника. Так, 20% предпочтет широко отпраздновать свадьбу, но с поддержкой родителей, а 17% готовы любыми средствами вложиться в красивую свадьбу, отмечая важность ритуала.

«Исследование показывает, что молодые пары сегодня более рациональны и часто предпочитают стабильность и комфорт вместо масштабного торжества. В долгосрочной перспективе это оправданная стратегия, чтобы избежать трат в будущем: по нашим данным, каждый четвертый опрошенный россиянин в браке (26%) проживает на съемной квартире и при этом 36% тратят на аренду квартиры от 20 до 30% семейного бюджета», — отметили в пресс-службе Level Group.

Также участники опроса рассказали, какой подарок они хотели бы получить от родителей на свадьбу. Так, 25% респондентов выразили желание получить квартиру. Еще 17% хотели бы средства на первоначальный взнос, чтобы купить квартиру самостоятельно.

Кроме того, 10% россиян предпочли бы получить от родителей технику для новой квартиры, 27% — свадебное путешествие, а 21% — организацию самого торжества.