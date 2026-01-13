В Чувашии сайт с сексом по телефону попал в «белый список»

В Чувашии сайт, который предоставляет контент для взрослых и секс-услуги по телефону, внезапно заработал при отключенном мобильном интернете. Каким-то образом он попал в «белый список», сообщает Mash .

На странность обратили внимание чувашские программисты. Они проверили 200 тыс. местных сайтов на предмет доступности в период отключения мобильного интернета.

Оказалось, что в «белый список» попал сайт с сексом по телефону. При этом, как заявили программисты, при временном отключении интернета в регионе не работают банки, зарядки электромобилей, паркоматы, водоматы, портал органов власти и т. д.

Мобильный интернет в Чувашии работает с перебоями с декабря 2025 года. По данным местных властей, ограничения введены на федеральном уровне для безопасности граждан. Ни региональное министерство, ни операторы связи не влияют на сроки их отмены.

Ранее в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ заявили о пополнении «белого списка» сайтов. Они останутся доступными для граждан в период ограничения работы мобильного интернета.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.