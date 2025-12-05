Минцифры обновило «белый список» сайтов

В министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ заявили о пополнении «белого списка» сайтов. Они останутся доступными для граждан в период ограничения работы мобильного интернета, сообщает РИА Новости .

Теперь в «белом списке» и региональные онлайн-платформы, работающие в сферах образования, здравоохранения, общественного транспорта и так далее. В том числе его пополнили сайты администраций некоторых регионов.

В ведомстве перечислили и другие ресурсы, которые оказались в «белом списке»: сервисы ЦБ, операторов связи («Т-Мобайл», «Сбермобайл», «Эр-телеком»), информационной системы «Молодежь России», платформы «Россия — страна возможностей», студенческого проекта «Твой ход», сервис по поиску недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр OKKO и некоторые СМИ.

Первыми в «белый список» были включены VK, «Однокласники», Mail.ru, «Дзен», «Яндекс», RuTube, маркетплейсы, сайт платежной системы «Мир» и личные кабинеты операторов связи. Бесперебойный допуск граждан обеспечили к «Госуслугам».

