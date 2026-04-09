В честь 65-летия со дня первого полета человека в Жуковском прошла выставка Артура Саркисяна

Глава городского округа Жуковский Андроник Пак вместе с депутатом Государственной Думы, членом Высшего совета партии «Единая Россия» Вячеславом Фетисовым, депутатом Мособлдумы Лидией Антоновой и Героем РФ Павлом Власовым поздравили с наступающим Днем космонавтики жуковчан и гостей города. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Для них выступили городские творческие коллективы, а также им рассказали об истории первого полета Юрия Гагарина в космос и показали документальный фильм студии «Крылья России», посвященный Игорю Волку — Герою Советского Союза, заслуженному летчику-испытателю СССР и летчику-космонавту.

Также сегодня в фойе ДК прошла выставка летчика-истребителя первого класса, авиационного фотографа и видеооператора воздушных съемок Артура Саркисяна. На выставке он представил свою книгу «Глубокое погружение в небо», где разместил более 300 фотографий.

Авторские разработки Артура Саркисяна и способы съемок в полете регулярно применяются в особо экстремальных условиях летных испытаний.

«Я рад находиться в колыбели авиации в преддверии праздника, которым гордится вся страна. Я из поколения тех людей, которые мечтали о полете в космос, когда Юрий Гагарин покорил весь мир», — поделился Вячеслав Фетисов.

