В Чехове сотни горожан присоединились к Всероссийскому молебну о Победе на СВО

Благочинный Чеховского церковного округа иерей Константин Семенов в сослужении духовенства и сопровождающего Казанскую икону иерея Константина Быкова провел молебен о Победе в специальной военной операции Казанской иконе Божией матери, сообщает пресс-служба городского округа Чехов.

Помолиться о победе на СВО и за здоровье бойцов в Чехове собрались сотни горожан. С самого утра верующие приходили, чтобы поклониться святыне и попросить за близких, которые находятся на линии соприкосновения. На Всероссийском молебне также присутствовали военнослужащие.

Икону Казанской Божией матери повезли по всей стране с 5 мая. В тот день патриарх Кирилл провел молебен о Победе в Казанском соборе на Красной площади.

Казанская икона Божией матери будет находиться в Зачатьевском храме Чехова 12 и 13 октября. Посетить святыню можно будет в следующие временные периоды: 12 октября — до 21:00, а 13 октября — с 6:00 до 15:50.

Также сообщалось, что Всероссийский молебен о Победе на СВО состоится в подмосковном Подольске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.