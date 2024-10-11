Молебен о Победе с Казанской иконой Божией Матери пройдет в Подольске

Прихожане православной церкви смогут присоединиться к всероссийскому молебну о Победе с Казанской иконой Божией Матери в подольском Троицком кафедральном соборе, сообщила Московская митрополия .

Чудотворный Казанский образ Божией Матери пребывает в Подольской епархии Московской митрополии с 12 по 14 октября. Верующие смогут поклониться святыне в Подольске в Троицком кафедральном соборе, расположенном на Соборной площади, д. 3А.

Присоединиться к всероссийскому молебну в Подольске можно будет 13 октября с 17:00 до 21:00, а 14 октября — с 6:30 до 21:00.

Прихожане Чехова смогут приложиться к Казанской иконе Божией Матери немного раньше в Зачатьевском храме на улице Пушкина, д. 7. Там помолиться у святыни можно будет 12 октября с 9:00 до 21:00, а 13 октября — с 6:30 до 16:00.

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