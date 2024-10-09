Всероссийский молебен о Победе с Казанской иконой Божией Матери пройдет в Чехове

Всероссийский молебен о Победе с Казанской иконой Божией Матери пройдет в городском округе Чехов. Чудотворный образ будет находиться в Зачатьевском храме 12 и 13 октября, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Поклониться иконе смогут все желающие. Доступ к святыне будет открыт 12 октября с 9:00 до 21:00 и 13 октября с 6:00 до 15:50. Принять участие в Божественной литургии и молебне о Победе можно: 12 октября в 9:00, а также 13 октября в 6:30 и 9:30.

Затем она отправится по другим городам Московской области, так как регион принимает участие во Всероссийском молебне о Победе, охватывающем 66 городов страны.

Казанская икона Божией Матери — одна из самых почитаемых в стране. Православные считают ее заступницей и защитницей всех русских людей. Перед этим образом молились Минин и Пожарский накануне взятия Кремля. Чудотворный образ издревле считался покровителем русских войск, особенно в моменты национальных кризисов.

Всероссийский молебен о Победе с принесением Казанской иконы Божией Матери продолжается в России по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Святыне уже поклонились более 1 млн человек в 60 крупных и малых городах страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.