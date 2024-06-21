В Чехове 8 школьников получили 100 баллов по ЕГЭ

100 баллов по физике — у Дианы Логачевой из гимназии № 2.

Ранее три выпускника получили 100 баллов по литературе: Анастасия Кударис из средней школы Чехов-7, Артем Лизунов из средней школы Чехов-2 и Диана Мещерякова из гимназии № 2. По русскому языку максимальный результат получили Григорий Новиков из средней школы № 3, Константин Орлов из Нерастанновской средней школы и Полина Денисова из средней школы № 10. А Арсений Сафонов из средней школы № 3 набрал 100 баллов по математике.

За подготовку выпускников отвечают опытные педагоги: Надежда Ткач, Марина Золотухина, Ирина Подопросветова, Ольга Стулова, Ирина Кордияк, Людмила Бурых, Светлана Буцкова и Валентина Плескачева.

Для тех, кто сдаст ЕГЭ по двум предметам 100 баллов Подмосковье выплатит по 100 тысяч рублей. Кроме того, школьные учителя, подготовившие двух и более стобалльников, будут поощрены суммой в 150 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе — 3 кластера для подготовки детей: гуманитарный — на базе гимназии им. Примакова в Одинцовском округе, естественно-научного направления — в физтех-лицее им. П. Л. Капицы в Долгопрудном, а в технолицее им. Долгих в Истре откроется кластер по кибернетике, программированию и робототехнике.

«Мне кажется, умение побеждать в литературе, английском языке, математике и вообще в жизни — очень важное качество для человека. Это то, что формирует характер», — добавил Воробьев.