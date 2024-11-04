В Чечне опровергли «приказ» об обязательном ношении хиджаба
Духовное управление мусульман Чечни назвало фейком приказ о хиджабе
Духовное управление мусульман Чечни в своем Telegram-канале назвало фейком якобы вышедший приказ об обязательном ношении хиджаба в республике.
«В социальных сетях распространяется ложная информация — „Приказ об обязательном ношении хиджаба на территории ЧР“. Данная информация не соответствует действительности», — сказано в сообщении управления.
В ведомстве напомнили, что ложь является тяжким грехом для каждого мусульманина.
Ранее во Владимирской области ввели запрет на ношение в школах одежды, указывающей на религиозную принадлежность. Это вызвало споры в Госдуме и негативную реакцию части политиков.